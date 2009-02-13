«Смерть перекладача» в Україні - що на обрії?

Презентація газети літературного сайту «ПРОSTORY» відбулася учора в приміщенні Ґете-Інституту в Києві. Видання орієнтоване як на професійних літераторів так і простих читачів, які цікавляться високоякісною літературою. Газета поки має невеликий наклад у 3 тис. примірників, виходитиме раз на два місяці і буде поширюватися в основному у бібліотеках і вищих навчальних закладах. Упорядники позиціонують газету як чотиримовне видання, де друкуватимуться тексти українською, російською, англійською і німецькою мовами. Засновники зазначають, що не мають на меті приваблення капіталу і поступове огламурнення свого творіння, набагато важливішим є формування контексту, критична точка зору на літературні процеси в Україні.

Перший номер літературної газети «ПРОSTORY» вийшов під назвою «Смерть перекладача». Серед матеріалів номеру – статті про сучасний переклад українських та німецьких авторів та уривки з художніх творів.

Темі літературного перекладу була присвячена і дискусія в рамках зустрічі, ініційованої редакцією. Доповідачами виступали філософ і перекладач Андрій Рєпа та поет і перекладач Ілля Стронґовський (ширше відомий у літературних колах як стронґовський). Щоправда доповіді більше скидалися на ліричні рефлексії українського перекладача (Рєпа: я люблю джаз. Зокрема, імпровізацію. Справжнє мистецтво – це імпровізація...) або на перелік проблем з перекладами в Україні (стронґовський: інтелектуалів нема, немає школи, немає редакторів...). Дискусія розпалилася не на жарт, згідно з висловлюваннями можна було констатувати в Україні «смерть» не лише Перекладача, а й Редактора і Критика. Але... грати траурний марш, певно, зарано - врешті решт дискусії покликані народжувати раціональне зерно, з якого, можливо, постане той український інтелектуал, якого, за словами стронґовського, потрібно самому виховувати, і який вимогливо спитає з видавців про якість купованого ним товару, тобто книги.

Можна додати, що всіх небайдужих до справ українського перекладацтва Інтернет-видання «ЛітАкцент» запрошує доєднатися до круглого столу «Український переклад сьогодні: стихія проти системи?», присвяченого світлій пам’яті Анатолія Перепаді, який відбудеться 17 лютого 2009 року о 15.00 в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», вул. Сковороди 2, корпус 1, аудиторія № 301.