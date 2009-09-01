Поляки відреставрували найдавнішу фреску у Вірменському соборі у Львові

Польські фахівці закінчили реставрацію ще двох фресок у Вірменському Соборі: найдавнішу фреску храму (яка також вважається найдавнішою у Львові) «Апостол Яків Старший з донатором, Євангеліст Іван Богослов зі Святим Прохором» (XV ст) та фреску Яна Розена «Благовіщення» (поч. ХХ ст).

Крім того, реставратори відновили той колір стін навколо фресок, який служив тлом для розписів Яна Розена. «Після Розена стіни cобору малювалися на різні кольори. Наприклад, коли до Львова мав приїхати Папа Римський Іван Павло ІІ, всю нижню частину церкви було нашвидкоруч пофарбовано на сірий колір. Однак польські реставратори під час своєї роботи віднайшли той колір стін, який служив тлом для фресок Яна Розена, і відновили його», – розповів депутат Львівської міської ради Вардкес Арзуманян.

За словами депутата, після відновлення розписів з’явилася проблема, пов’язана з відвідувачами церкви. Адже туристи та віруючі, постійно доторкаючись до фресок, витирають фарбу на відновлених розписах. Не допомагають навіть надписи з проханням не чіпати фрески руками. У результаті на відновлених фресках вже є стертими деякі розписані золотом елементи. «Мабуть, доведеться замовити спеціальні огорожі, як у музеї, аби ці фрески хоч якось захистити, обмежити до них доступ», – додав Арзуманян.

На наступний рік польські реставратори планують відновити розписи на двох колонах cобору, а також зробити внутрішнє освітлення cобору.

Нагадаємо, що раніше польське міністерство культури профінансувало реставрацію фрески Яна Розена «Глорифікація Івана Хрестителя».

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