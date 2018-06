Scorpions заявили про завершення кар`єри

Німецький рок-гурт Scorpions заявив про завершення своєї музичної кар`єри. Запланований до виходу на березень альбом Sting In The Tail буде останнім. Потім гурт вирушить у прощальне гастрольне турне по всьому світу, повідомляється на офіційному сайті.

Як наголошується в заяві музикантів, вони вважають Sting In The Tail одним з найкращих альбомів, який коли-небудь записували, і мають намір завершити історію групи на високій ноті. "Ми хотіли, щоб наші фанати першими дізналися про це", - заявили Scorpions.

Як повідомляє Spiegel, гастрольне турне почнеться з семи концертів у Німеччині. За словами 61-річного соліста Клауса Майне (Klaus Meine), сам тур може тривати два або три роки. "За цей час молодшими ми не станемо", - додав він.

Гітарист Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) заснував Scorpions у 1965 році. У 1969/70 до нього приєднався Клаус Майне, з яким вони склали один з найуспішніших авторських дуетів. Scorpions продали більше 100 мільйонів дисків. Світовий успіх прийшов до них після японського турне, що пізніше вийшло концертним альбомом Tokyo Tapes.

Серед найбільш відомих композицій Scorpions можна згадати Rock You Like A Hurricane, Big City Nights, балади Still Loving You і що з`явилася в 1990 році Wind of Change, яка, як відзначає Spiegel, стала неофіційним саундтреком горбачовської "перебудови" і Об`єднання Німеччини.

Лента.ру