Лауреата Букерівської премії назвуть через 40 років

Через 30 років після отримання "Букера" нині покійна письменниця Айріс Мердок може знову виграти престижну літературну премію Великобританії. Організатори Man Booker Prize вирішили виправити помилку і вручити нагороду за твори 1970 року, передає Associated Press.

Нагадаємо, що протягом 2 років після заснування Букерівської премії, у 1969 і 1970 роках, нагороди одержували книги, опубліковані за рік до вручення нагород. Проте в 1971 році правила дещо змінилися, і на премію змогли претендувати тільки твори, що вийшли в рік церемонії.

Оргкомітет уже опублікував лонг-лист так званого "втраченого" Букера (The Lost Man Booker Priz). За спец-премію битимуться відразу 22 книги, зокрема "Жителі вогню" ("The Fire Dwellers") Маргарет Лоуренс, "Привітна жінка" ("A Clubbable Woman") Реджінальда Хілла, "З притулку" ("Out of the Shelter") Девіда Лоджа, "Гідна поразка" ("A Fairly Honourable Defeat") Айріс Мердок. До речі, Мердок уже ставала лауреатом літпремії в 1978 році за свій роман "Море. Море" ("The Sea, The Sea").

Шорт-лист опублікують уже в березні, після чого список фіналістів буде вивішено на офіційному сайті "Букера" для читацького онлайн-голосування. І лише в травні стане відоме ім`я лауреата.

Варто зазначити, що "втрачений" Букер став уже третьою спеціальною премією. На 25-річчя і 40-річчя премій оргкомітет організував вибори "супер-Букера". У обох випадках перемогли "Діти півночі" Салмана Рушді.

Нагадаємо, що Букерівська премія вручається щорічно за роман, написаний англійською мовою, авторові, що проживає в одній з країн Співдружності і в Ірландії. У 2008 році лауреатом Букера і володарем премії в 50 тисяч фунтів стерлінгів стала британська письменниця Хілларі Ментел за роман "Wolf Hall" ("Вовча зала").

NEWSru