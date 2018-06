Океан Ельзи випустив збірку найкращих хітів за 15 років

Український гурт Океан Ельзи випустив збірку своїх найкращих хітів за 15 років.



Диск отримав назву Океан Ельзи: The Best Of. До неї увійшла 21 композиція з семи альбомів гурту. Збірка з`явився на прилавках магазинів 6 серпня.



Трек-лист збірки Океан Ельзи: The Best Of:



1. Я так хочу...

2. Все буде добре

3. Без бою

4. Майже весна

5. Вставай

6. Той день

7. Більше для нас

8. Хочу напитись тобою

9. Вище неба

10. Для тебе

11. 911

12. Коли тебе нема

13. Онлайн

14. Зелені очі

15. Відчуваю

16. Кішка

17. Сосни

18. Як довго

19. Коко Шанель

20. Там, де нас нема

21. Не питай



Нагадаємо, що навесні 2010 року Океан Ельзи випустили новий, сьомий за рахунком, альбом Dolce Vita.

Корреспондент