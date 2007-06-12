На IV фестиваль «Стравінський та Україна» прибуло близько 400 учасників

До Луцька IV фестиваль сучасної класичної музики «Стравінський та Україна», який проходить на Волині з 9 по 16 червня, зібрав близько 400 учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами фестивалю виступають Волинська обласна філармонія та Волинський осередок національної спілки композиторів України, за підтримки Волинської ОДА, Волинської облради та Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку.

За словами директора Волинської обласної філармонії Сергія ЄФИМЕНКА, у фестивалі беруть участь виконавці з України, Угорщини, Польщі та Чехії. Вони виконують по декілька творів Ігоря Стравінського, якого фахівці вважають непростим для виконання.

Концерти симфонічних та камерних оркестрів зараз проходять у Луцьку в академічному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка та Народному домі „Просвіта". По декілька концертів також відбулися в містечку Устилуг, що на Волині, де жив І.Стравінський, Рівному та Грубешові (Польща).

За словами С. ЄФИМЕНКА, кошторис фестивалю – близько 50 тис. грн., з яких 95% профінансовано Волинською обласною радою та облдержадміністрацією. Решта 5% - гроші, отримані від квитків, вартість яких 5-10 грн. На думку волинських чиновників, проведення фестивалю сприятиме розвитку туристичної індустрії в регіоні.

Крім того, у Волинському держуніверситеті впродовж трьох днів - з 15 по 17 червня - проходитиме міжнародна науково-теоретична конференція «Стравінський та Україна». Для участі в конференції до Луцька приїде чимало представників вітчизняного мистецтвознавства.

Матеріали цього наукового зібрання планується видати окремою збіркою.

Довідка УНІАН. Ігор Стравінський (1882-1971) – один із видатних представників світового музичного мистецтва ХХ століття. У творчості цього геніального композитора слов`янська культура нерозривно єдналася з європейською. Світова громадськість знає його як російського композитора і, напевно, тільки фахівцям відомо про його зв`язки з Україною. Деякий період свого життя І.Стравінський провів на Волині, в Устилузі. І саме відпочиваючи на Волині, він написав свої всесвітньо-відомі балети „Жар-птиця", „Петрушка", „Весна священна" та оперу „Соловей".

У 1994 році у Луцьку вперше було проведено міжнародний фестиваль. Під час його проведення було відкрито погруддя композитора в Устилузі.