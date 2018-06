29 червня в історії

В 1174 році Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі під назвою Лтава.

Що стосується походження назви Полтави, то одні виводили її від річки Лтави, як поселення по Лтаві. Історик XIX ст. М.Арандаренко вважав, що перше поселення було в урочищі Олтава, по якому текла невелика річечка. Від назви урочища, на його думку, названо й поселення по Олтаві, а від "усічення" цього позначення виникла назва "Полтава" і річечка названа Полтавкою.

1925-го американець Марвін Піпкін запатентував електричну лампочку з матовим покриттям. Взагалі, першу лампочку винайшов Томас Едісон.

У 1964-му за ідеєю американця Роберта Адлера створено пульт дистанційного керування телевізором.

Цікаво, що за словами вдови Роберта Адлера, пульт дистанційного керування не був улюбленим винаходом її чоловіка. Він взагалі рідко дивився телевізор, вважаючи за краще проводити час за книгами. Взагалі, Роберт Адлер – автор 180 винаходів.

2010 року британський поп-музикант Джеймс Блант встановив новий світовий рекорд висоти, на якій коли-небудь відбувалися концерти.

Співак відіграв акустичний концерт на борту "Боїнга-767" на висоті 42 тис. футів, або майже 13 км. За виступом спостерігали 150 запрошених шанувальників і журналістів. Концерт транслювався в ефірі британської радіостанції Heart FM.

Сьогодні народилися:

В 1849-му— Олена Пчілка (Ольга Косач), українська письменниця, публіцистка, громадська і культурна діячка, етнограф і перекладачка, мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова.

У 1962 році народився Жуан Лапорта, каталонський юрист і спортивний функціонер, президент ФК "Барселона" з 2003 року.

З його приходом до "Барселони" було обіцяно про купівлю великих зірок футболу (зокрема, Девіда Бекхема). На відміну від інших кандидатів (чий вік був близько 60 років), Лапорта виявив себе як майстер публічних виступів, які велися блискучою англійською або каталанською мовами і з залученням засобів масової інформації за що в пресі його прозвали "хлопчиком з покоління PowerPoint".

1975 року народився Олександр Горяїнов, український футболіст, воротар і капітан харківського "Металіста".

Кількаразовий бронзовий призер чемпіонатів України. Володар рекордної "сухої" серії чемпіонатів України — 943 хвилини без пропущеного м`яча (у сезоні 1998/1999).

У 1978-му народилася Ніколь Шерзінгер, американська співачка й акторка, вокалістка групи "Pussycat Dolls".

З 2004 року учасниця дівочої R&b-гурту "Pussycat Dolls". З группою Ніколь записала 2 альбоми. В 2007 році Ніколь спробувала себе, як сольну співачку. Почала запис сольного альбому "Her name is Nicole", і всі ще раз впевнились, що вона талановита сольна виконавиця. Але ЇЇ пісні не були настільки популярними, і рекордингова компанія вирішила перенести реліз альбому.

