Бі-бі-сі назвала найбільш багатообіцяючих музикантів 2012 року

Британська телерадіомовна компанія Бі-бі-сі оприлюднила щорічний список найбільш багатообіцяючих музикантів 2012 року.

У лонг-лист Sound of 2012 потрапили 15 імен. Шорт-лист з п`яти музикантів, а потім і найперспективніший новачок 2012 року за версією Бі-бі-сі будуть оголошені в січні.

У Топ-15 найбільш перспективних виконавців потрапили, зокрема, реп-виконавиця Азілія Бенкс (Azealia Banks), яка нещодавно очолила рейтинг найкрутіших музикантів року за версією New Musical Express, і дабстеп-продюсер Skrillex (справжнє ім`я – Сонні Джон Мур), який отримав номінацію на Греммі як найкращий новий артист.

Також у списку Бі-бі-сі присутні: A $ AP Rocky, Dot Rotten, Dry The River, Flux Pavilion, Frank Ocean, Friends, Jamie N Commons, Lianne La Havas, Michael Kiwanuka, Niki & The Dove, Ren Harvieu, Spector і Stooshe.

Список Sound of 2012 було складено Бі-бі-сі на основі думок понад 180 музичних експертів, продюсерів, критиків, теле-і радіоведучих, редакторів журналів і сайтів і впливових блогерів. На момент висунення в рейтинг артист не повинен бути широко відомим публіці і не повинен мати хіта в топ-20 британського хіт-параду.

Нагадаємо, що лідером рейтингу Бі-бі-сі 2011 року стала поп-виконавиця Джессі Джей. У результаті її перший альбом Who You Areстал став найбільш продаваним дебютним диском року у Великобританії.

У 2010 році список найбільш перспективних молодих музикантів очолила співачка Еллі Гулдінг. У лютому 2010 року виконавиця випустила дебютну платівку Lights.

У минулі роки першими в рейтингах Sound of ставали також Little Boots, Адель, Міка, Корінн Бейлі Рей, The Bravery, Keane і 50 Cent.

