В якості головного носія B61-13 розглядають перспективний американський бомбардувальник B-21 Raider.

У Сполучених Штатах зібрали перший зразок нової ядерної бомби B61-13. Про це повідомляє військово-технічний портал The War Zone.

"‎Завод Pantex завершив виробництво першої одиниці ядерної бомби B61-13, призначеної для посилення гнучкості і надійності американських ядерних сил стримування, - наводить видання повідомлення Міністерства енергетики США. - Ця важлива віха для американських ядерних запасів була завершена на рік раніше запланованого терміну!"‎.

Авіабомба призначена для ураження добре укріплених військових об’єктів, наприклад, підземних командних пунктів.

Відео дня

B61-13 створили на основі авіабомби B61-12. На фото, які були опубліковані, бомба виглядає ідентичною до попередньої версії боєприпасу. Наприклад, вона має дуже схожий хвостовий комплект наведення. Як повідомляється, B61-13 "має такі самі сучасні функції безпеки, надійності і точності, як і B61-12"‎.

У той же час B61-13 має більшу максимальну потужність. Справа в тому, що B61 є так званою зброєю "налаштування потужності", що дозволяє мати більшу гнучкість застосування.

Зазначимо, що максимальна потужність B61-12 заявлена на рівні 50 кілотонн. Згідно з більш ранніми повідомленнями можна припустити, що у випадку з B61-13 цей показник складе приблизно 340 кілотонн.

Головним носієм нового боєприпасу повинен стати перспективний американський бомбардувальник B-21 Raider. Його головною особливістю є застосування технології стелс. Простіше кажучи, літак дуже складно виявити і знищити звичайними засобами.

Таким чином, у поєднанні із більш потужною версією B61 це може стати справжньою зброєю "game-changer".

B-21 Raider - довідка

Northrop Grumman B-21 Raider здійснив перший політ у 2023 році. Передбачається, що, крім ядерної зброї, він зможе нести звичайні авіаційні озброєння, наприклад, високоточні бомби JDAM та крилаті ракети.

Повітряні сили США розраховують отримати щонайменше 100 літаків нового типу. Вони мають замінити наявний парк стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit, а також доповнити B-52 Stratofortress.

Цікаво, що росіяни хочуть отримати свій власний аналог B-21. Його знають як Перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації (ПАК ДА). На сьогодні перспективи програми вкрай туманні.

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