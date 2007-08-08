Херсонські РАГСи замінять фату на вінок недоторканості

У Херсонському відділі реєстрації актів цивільного стану започаткували реєстрацію шлюбів за українським народним обрядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на Головне управління юстиції у Херсонській області, на шлюбній церемонії звучать традиційні українські весільні співи, у ній беруть участь чумаки, молодят зустрічають хлібом-сіллю, вони стоять на весільному рушнику тощо. При проведенні весільного обряду використовуються національні весільні атрибути – вінок з живих квітів для нареченої як символ недоторканості та краси та козацька шапка для нареченого як символ мужності та сили. Ведучі обряду одягнуті в українські національні костюми.

Для створення нового обряду працівниками РАЦСу було залучено до співпраці Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша, який надав для проведення обряду сценічні декорації і запросив актора на роль чумака.

За словами начальника Головного управління юстиції Херсонської області В`ячеслава ЄРЬОМЕНКА, в Херсоні вже проведено кілька весіль за новим обрядом. Після чого Херсонський РАЦС отримав замовлення та зараз працює над відтворенням національного єврейського весільного обряду.

У подальшому, повідомив В.ЄРЬОМЕНКО, планується також відтворити старовинний весільний обряд в стилі ХVII століття.

Як раніше повідомляло Міністерство юстиції, щороку громадяни України витрачають мільйони гривень на те, щоб організувати незвичайне весілля. За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, про це свідчить статистика Міністерства юстиції щодо надання додаткових послуг органами реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС). Наприклад, за перше півріччя 2007 року РАЦСи стягнули за надання додаткових послуг понад 16 млн. грн.

Абсолютним лідером з надання додаткових послуг є Херсонська область. За прагнення нестандартно відсвяткувати весілля мешканці Херсонщини з початку року збагатили державний бюджет понад півмільйоном гривень. Це у 23 рази перевищує плату за надання херсонськими РАЦСами стандартних послуг з реєстрації актів цивільного стану громадян. Таке співвідношення також у 2-2,5 рази перевищує аналогічні показники по Україні.