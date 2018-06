Aerosmith закінчує роботу над новим альбомом

Aerosmith оголосив дату виходу нового альбому: 15 студійний диск гурту практично готовий і буде випущений протягом найближчих трьох місяців.

Про це розповів фронтмен колективу Стівен Тайлер (Steven Tyler) на прес-конференції в Лос-Анджелесі, повідомляє американський журнал Rolling Stone.

"Ми зачаїлися на чотири місяці. Нам ще треба закінчити роботу над двома новими піснями — ми вас не підведемо", — наводить видання слова Тайлера до шанувальників гурту.

Також на прес-конференції учасники Aerosmith оголосили дати турне по Північній Америці, яке стартує 16 червня. На розігріві 18-ти вже оголошених концертів гурту гратиме американський рок-колектив Cheap Trick.

Недавно 64-річний фронтмен Aerosmith Стівен Тайлер спростував чутки про розпад гурту, запевнивши, що музиканти перебували в короткій відпустці.

Новий диск стане першим за вісім років студійним альбомом колективу Aerosmith. До нього, крім нових пісень, увійдуть композиції Legendary Child, Beautiful і Out Go the Lights.

Раніше гітарист Джо Перрі повідомив у своєму Twitter, що продюсером нового альбому виступить Джек Дуглас, який брав участь у записі таких альбомів Aerosmith, як Get Your Wings, Toys in the Attic, Rocks, Draw the Line і Rock in a Hard Place.

Колектив Aerosmith був створений у Бостоні (штат Массачусетс) 1970 року. Через три роки вийшов їхній дебютний однойменний диск. За 40-річну історію Aerosmith було випущено 14 студійних альбомів, загальний тираж яких перевищив 150 мільйонів копій. З 1975 по 2001 роки понад два десятки композицій гурту потрапили в хіт-парад Billboard Hot 100.

