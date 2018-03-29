У Британії діти в дивовижних капелюхах і перуках проводили в останню путь легендарного коміка (фото)
05:29, 29 березня 2018Курйози
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Легендарний комік в Британії Кен Додд помер на 91 році життя.
У Британії попрощалися з телезіркою Кеном Доддом. Легендарного коміка не стало у віці 90 років через два дні після весілля.
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Серед запрошених гостей були діти з місцевої драматичної школи Ліверпуля. Одягнені в химерні капелюхи і помаранчеві перуки, вони йшли за труною коміка.
Шістнадцять дітей з початкової школи були запрошені вдовою Додда Енн Джонс, яка вийшла заміж за нього на початку березня після 40-річного залицяння.
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