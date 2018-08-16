"Намагалися оживити мумію": з Путіним стався конфуз (фото)

З обличчям Путіна так нічого і не вийшло, а ось піджак і лисина набули малинових відблисків, зазначив політолог.

Політолог Олексій Голобуцький повідомив, що у російському П'ятигорську на форумі "Машук" президента РФ Володимира Путіна помічники спробували трохи "оживити".

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Так, главу РФ "підсвітили рожевеньким", щоб колір обличчя на фотографіях був ближчим до натурального, написав експерт у Telegram й опублікував відповідні знімки.

"З обличчям так нічого і не вийшло, зате піджак і лисина набули миленьких малинових відблисків", - розповів Голобуцький.

Раніше користувачі мережі висміяли нове фото президента Росії Володимира Путіна. На ньому він виглядає дуже постарілим.