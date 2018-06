У Великобританії чотирирічний хлопчик застряг в автоматі з іграшками

Інцидент стався в розважальному центрі в місті Тамворт (Tamworth), графство Стаффордшир. Хлопчик хотів виграти м'яку іграшку - персонажа мультфільму «Нікчемний я». Коли цього не вдалося зробити, він вирішив забратися всередину автомата, щоб дістати її, передає Lenta.ru.

Вибратися самостійно йому не вдалося. Дев'ятирічний брат Генрі Хауса - Харві (Harvey) - подзвонив матері, а вона в свою чергу зв'язалася з працівниками розважального центру. Протягом півгодини персонал шукав ключ від автомата.

«Не знаю, як йому вдалося залізти всередину. Йому всього чотири, але він досить високий хлопчик. Дізнавшись про це, я так сміялася. Я бачила, що у нього все добре і він не засмучений», - розповіла його мати Емма.

