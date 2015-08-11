У Росії п'яний прокурор збив байкера і станцював на місці аварії

У Підмосков'ї нетверезий прокурор Микола Шипунов навмисне збив мотоцикліста і пішов в танок на місці аварії.

Про це повідомляє Газета.ru.

Дівчина мотоцикліста, що сиділа на пасажирському сидінні в момент ДТП, розповіла подробиці незвичайної події.

"Перед тим як наїхати на нас, він зупинився поруч і крикнув "Ви більше жити не будете". Вже після аварії він голосно увімкнув музику в машині і почав танцювати біля неї", - зазначила вона.

Постраждала підкреслила, що причина агресії прокурора їй невідома.

"Ми не підрізали його, може, він просто не любить байкерів. А може, перебував під дією якихось препаратів", - повідомила вона.

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Відразу після аварії Шипунов спробував подати у відставку заднім числом.