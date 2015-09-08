У США на чемпіонаті світу з боротьби переплутали гімни Росії (відео)
11:35, 08 вересня 2015Курйози
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Організатори чемпіонату світу з боротьби, що проходить у Лас-Вегасі, переплутали під час нагородження російські гімни.
Спортсмен заявив, що він не впізнав мелодію / Скріншот з відео
Про це повідомили у Федерації спортивної боротьби Росії, передає Бі-бі-сі.
Під час нагородження російського борця греко-римського стилю Романа Власова організатори увімкнули гімн Росії, що використовувався в період з 1991 по 2000 рік - "Патріотичну пісню" Михайла Глінки.
За словами самого спортсмена, він не впізнав мелодію. Організатори виправили помилку, увімкнувши теперішній гімн.
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Роман Власов переміг данця Марка Мадсена у фіналі змагань з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 75 кг.
Варто зазначити, що чинний офіційний гімн Росії був прийнятий у 2000 році. У ньому використана музика, написана Олександром Александровим, текст написав Сергій Михалков.
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