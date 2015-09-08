У США на чемпіонаті світу з боротьби переплутали гімни Росії (відео)

Про це повідомили у Федерації спортивної боротьби Росії, передає Бі-бі-сі.

Під час нагородження російського борця греко-римського стилю Романа Власова організатори увімкнули гімн Росії, що використовувався в період з 1991 по 2000 рік - "Патріотичну пісню" Михайла Глінки.

За словами самого спортсмена, він не впізнав мелодію. Організатори виправили помилку, увімкнувши теперішній гімн.

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Роман Власов переміг данця Марка Мадсена у фіналі змагань з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 75 кг.