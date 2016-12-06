У Чернівцях три екіпажі поліції витягували з машини екс-міліціонера, який лаявся та кусався (відео)

Екіпаж патрульних помітив автівку, у якої не працював один з гальмівних вогнів. Коли машину зупинили, чоловік за кермом виялався на поліцію та поїхав геть.

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Патрульні наздогнали авто за кількасот метрів, знову попросили показати документи. Водій відмовлявся, ображав патрульних і хизувався зв'язками в поліції, заявивши, що він - екс-міліціонер.

Зрештою патрульним довелося витягувати водія з салону. Чоловік пручався, а потім вкусив за руку одного з поліцейських. В "операції" довелося взяти участь трьом екіпажам патрульних, а затримання "кусючого" громадянина зайняло півгодини.