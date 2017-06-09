"Брифінг з помилками": в Україні запропонували відправити спікеру Лаврова гумдопомогу - словник російської мови (відео)

Інформаційні війська України запропонували спікеру МЗС Росії Марії Захарової відправити гуманітарну допомогу у вигляді словника з російської мови.

З такою пропозицією вони опублікували повідомлення в Twitter.

"Пора вислати в МЗС РФ гуманітарну допомогу - шампунь і словник російської мови", - йдеться в повідомленні.

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Під час брифінгу у Владивостоці Захарова не помітила помилку в слові на банері свого відомства.

Вона розповіла, що Міністерство закордонних справ РФ не має відношення до виробництва банера з помилкою, на тлі якого вона провела брифінг напередодні у Владивостоці.

На фотографії видно, що під час брифінгу за спиною Захарової знаходиться банер, у якому слово «российской» написано з зайвою буквою «и».

«Хотілося б від щирого серця подякувати виробникам одноразового банера з логотипом МЗС для брифінгу у Владивостоці, які позначили Міністерству додаткову букву «і». Ні до організаторів форуму у Владивостоці, ні до прес-служби МЗС ця «знахідка» відношення не має - відзначилася приватна контора», - написала вона.

За її словами, вона також не помітила помилку, так як відразу почала брифінг і шрифт напису був дуже дрібний. В одному з коментарів під постом офіційний представник МЗС додала, що «гроші вони не отримають».

При цьому Захарова запитала у своїх підписників, як поступити в даному випадку з виконавцем роботи.

«Виконавці цього шедевра вчора ввечері вже подзвонили, посипали голову попелом, вибачилися, вбиваються-каються. Що робити, як думаєте? Зрозуміти і пробачити?» - написала вона.