Цю тварину не дарма вважають однією з найрозумніших у світі - вона, немов монарх середньовічної Європи, створює "коаліції" у зручний для цього час.

Нове дослідження показало, що дельфіни більше схильні заводити друзів під час "великих бенкетів" - тоді, коли лосось або інша риба доступніші у їхньому середовищі. Вважається, що тоді вони не відчувають такого рівня конкуренції з іншими представниками свого виду, тож легше створюють соціальні зв'язки й нові групи.

Про це заявили вчені з університету Абердіна (Шотландія). За їхніми словами, не секрет, що дельфіни зазвичай живуть групами. Проте вперше було виявлено, що вони стають більш соціальними, коли не турбуються про своє виживання. Про це йдеться у матеріалах, опублікованих на Proceedings of the Royal Society B.

Відповідним дослідженням керував доктор Девід Фішер. Його команда почала вести спостереження за поведінкою тварин біля східного узбережжя Шотландії з 1989 року. Йдеться про рід дельфінів, відомий як "афалін".

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Вчені проаналізували, як змінюється соціальна поведінка дельфінів, в залежності від кількості доступної їжі та змін у кліматі. Виявилося, що тварини були більш товариськими один з одним у часи, коли лосось - їх улюблена здобич в районі цих вод, був у необмеженій кількості. Тобто, коли не було потреби турбуватися про забезпечення джерела харчування. Це підсвідомо зменшувало рівень конкуренції серед дельфінів та стимулювало їх до більшої взаємодії один з одним.

Водночас Фішер уточнив, що індекс північноатлантичних коливань (зміна клімату) напряму не вплинув на рівень популяції групи, але з дворічним відставанням цей показник зменшив кількість здобичі, якою харчуються дельфіни. Тому, врешті, цей показник також впливає на розміри груп, які утворюють дельфіни.

"Отже, це вперше коли ми виявили відмінності в індивідуальній соціальній поведінці для цієї популяції дельфінів. Але факт того, що дельфіни посилюють між собою соціальну взаємодію упродовж місяців, коли мають більший доступ до їжі, був дещо очікуваним", - заявив Фішер.

Він додав, що дельфіни дуже соціальні тварини. Тому, коли їжі не вистачає, вони починають шукати ресурси в інших частинах світу. А, отже, з часом також вступають там у соціальні контакти, що призводить до збільшення популяції.

У водах Японії дельфіни здивували ворожою поведінкою

У липні 2023 року група дельфінів у водах Японії здивувала непритаманною для себе поведінкою - на пляжі міста Міхама вони напали на людей. Повідомлялося, що травми получили чотири особи - одному з постраждалих навіть зламали ребра.

Вчені вважають, попри високу соціальність цього виду ссавців, вони схильні захищати своє середовище. Можливо, агресія дельфінів пов'язана саме з тим, що люди почали активно плавати в їхній місцевості. Це могло підштовхнути тварин до агресії.

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