Місцеву мешканку обурили надто відверті знімки оголеного жіночого тіла і нібито реклама БДСМ-послуг.

Львівський муніципальний центр у Львові звинуватили у поширенні матеріалів порнографічного змісту через зберігання журналів з еротичними знімками митців "Грішниця".

Гнівний відгук про діяльність центру залишила у Facebook містянка Олена Кавкун.

"В принципі абсолютно будь-що, якщо захотіти, можна запакувати під мистецький проектний соус. Навіть якщо це пропаганда розпусти і порнографічного сприйняття сексуальності, об'єктивація тіла подані як благонамірене мистецтво з трішки доданою шаржовістю", - написала вона.

Жінку обурили надто відверті знімки оголеного жіночого тіла і реклама БДСМ-послуг, "Грішницю" розповсюджувала міська галерея. Користувачка послалася на закон про захист суспільної моралі та на статтю Кримінального кодексу про поширення порнографії.

Читайте такожСудді співали російський "блатняк" про "куполи за колючою проволокою" і потрапили на відеоУ коментарях думки щодо "Грішниці" розділилися. Дехто з користувачів називав альбом "гидотою", а зізнавався, що "межа порно не перейдена".

Що кажуть у галереї

Адміністрація закладу відреагувала на скаргу львів’янки й запросила її взяти участь у дискусії щодо "тілесності в мистецтві" з сексологом, психіатром і кураторами виставок. Водночас у галереї зауважили, що журнал порнографічним не є.

"Приводом для зустрічі стало звинувачення у поширенні матеріалів порнографічного характеру. Йдеться про журнал "Грішниця", примірник якого є у нашій бібліотеці. Журнал не є порнографічним та пройшов юридичну експертизу. Центр не має відношення ні до видання журналу, ні до його дистрибуції. Ніхто з команди також не є автором журналу", - відповіли у центрі.

Як повідомила керівниця центру Ляна Мицько в коментарі ZAXID.NET, журнал був подарунком митців і доступний відвідувачам вже півроку. Журнал промаркований позначкою 18+ і продається у герметичній упаковці.

"Грішницю" почали випускати у 2021 році. За словами кураторки видання, українського фотографа Julie Poly, головні герої та контриб'ютори — українські художники та художниці, які порушують питання сексуальності, самопізнання, ґендеру та інтимності.

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