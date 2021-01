Родичі знайшли його в летаргічному стані з жовтяницею, діареєю, кривавою блювотою та доставили у лікарню.

Американець ввів собі у вену відвар псилоцибінових (галюциногенних) грибів, щоб позбутися депресії.

В результаті цієї процедури гриби продовжили розмножуватися в крові та викликали поліорганну недостатність.

За словами родичів, у 30-річного американця біполярний розлад, й незадовго до інциденту він перестав приймати прописані йому ліки та страждав від манії й депресії.

Натрапивши на дослідження про можливу користь психоделіків, він відварив псилоцибінові гриби та ввів відфільтрований розчин собі у вену. Через кілька днів після цього експерименту родичі знайшли його в летаргічному стані з жовтяницею, діареєю, кривавою блювотою й доставили у лікарню.

Лікарі виявили у пацієнта проблему відразу з безліччю органів: гостру ниркову недостатність, ураження печінки, тахікардію, і низьку сатурацію крові та іонний дисбаланс.

Псилоцибінові гриби: що відомо вченим

Це галюциногенні гриби, плодові тіла яких містять психоделічні речовини.

Вживання таких грибів впливає на свідомість і викликає переживання, яке часто називають психоделічним досвідом або тріпом.

З давніх-давен галюциногенні гриби вживалися в якості ентеогенів при проведенні релігійних церемоній, а також в невеликих дозах як психостимулятори.

Згідно з деякими джерелами, регулярне неконтрольоване вживання психогенних грибів може призводити до небезпечних негативних наслідків як для психіки, так і для фізичного здоров'я.

За результатами інших досліджень, будь-якого зв'язку між вживанням псилоцибінових грибів і порушеннями психічного здоров'я виявлено не було.

