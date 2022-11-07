Лукашенко з'явився перед публікою в штанях кольору хакі і в зимовій синій шапці.

Білоруські пропагандисти влаштували Олександру Лукашенку фотосесію з сокирою і дровами.

Як пише "Belta", диктатор "показав, як за допомогою сокири і кувалди розрубати велику колоду. А потім продемонстрував відмінні навички володіння сокирою на поліні поменше".

Лукашенко з'явився в штанях кольору хакі і в зимовій синій шапці.

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"Шукаємо тріщину і шукаємо ту точку, куди ми хочемо вдарити. І по тріщині в напрямку центру. Бажано рубати так, щоб поліно з колодки не падало", - поділився "цінними навичками" диктатор.

Пропагандисти пишуть, що "за традицією" Лукашенко згадав і про мешканців сусідніх країн, "де зараз часом не все просто з енергоресурсами": "Латишів, литовців і поляків - до нас, нехай рубають на дрова самі".

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 28 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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