Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини врятували і жінку, і кота.

У вівторок, 6 вересня, у Бучанському районі Київської області жінка хотіла допомогти коту злізти з дерева і опинилася у "пастці".

Жінка залізла на дерево, на якому сидів кіт, та не могла з нього злізти, повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Рятувальники увечері отримали повідомлення про те, що жінці потрібна допомога.

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"Картина така: жінка і кіт сидять на одному дереві та не можуть з нього злізти… Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники допомогли спуститися на землю і жінці, і тварині. Для порятунку постраждалих співробітники держслужби використали автодрабину.

Раніше стало відомо, що з острова Зміїний, який знаходився під контролем російських окупантів врятували кота на прізвисько Змій. Тварина отримала на острові поранення в шию. Коту майже рік, його забрали в Київ.

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