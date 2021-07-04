Рятувальники за допомогою електроножиць звільнили руку жінки та передали постраждалу медикам.

В Дніпрі рятувальники надали допомогу жінці, яка опинилась в пастці у тістозмішувальній машині.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління ДСНС в Дніпропетровській області. Повідомлення про пригоду надійшло на лінію «101» вранці 3 липня. На місце виїхало відділення рятувальників.

На місці співробітники ДСНС з’ясували, що під час змішування тіста рука жінки застрягла в апараті. Звільнитися самотужки вона не могла.

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Рятувальники за допомогою електроножиць звільнили руку жінки та передали постраждалу 1978 року народження медикам. Її госпіталізували.

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Автор: Дмитро Захаров