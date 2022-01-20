У Дніпрі чоловік з сокирою "полював" за картиною сусіда / фото wikipedia.org
Житель Дніпра увірвався у квартиру сусіда, озброївшись ножем і сокирою.
Про це повідомляють "Дніпро оперативний" і місцевий телеканал "Відкритий".
19 січня на вулиці Семафорній в Дніпрі чоловік звернувся в поліцію і повідомив, що його сусід з ножем і сокирою в руках вдерся до його квартири і почав все трощити.
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Після бешкетник зник, забравши з собою репродукцію картини "Три богатирі" Віктора Васнецова.
Любителя живопису затримали, а картину вилучили. Слідство триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви злочинця залишаються неясними.