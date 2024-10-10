Вадим Хлюдзинський

Вони можуть краще заохочувати соціальну взаємодію як з іншими домашніми тваринами, так і з людьми.

Якщо ви хочете жити довше, вам варто завести домашнього улюбленця, стверджують експерти. Втім, не будь-яка домашня тварина може позбавити вас від самотності. Про це у матеріалі для Psychology Today пише доктор філософії, професор психології в Університеті Британської Колумбії Стенлі Корен.

Він посилається на дані міжнародної команди дослідників на чолі з Андре Гаєком в Університетському медичному центрі Гамбург-Еппендорф у Німеччині. Метою дослідження було встановлення взаємозв'язку між різними типами володіння домашніми тваринами та психосоціальними наслідками - такими як самотність.

Виявилося, що існує прямий зв’язок між наявністю принаймні однієї собаки (порівняно з відсутністю інших домашніх тварин) і нижчим рівнем самотності, тоді як наявність інших домашніх тварин "не досягла надійної статистичної значущості":

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"Іншими словами, володіння собакою значно знизило рівень самотності у цих людей похилого віку, тоді як володіння котом чи іншими домашніми тваринами – ні. Оскільки самотність пов’язана зі скороченням тривалості життя, наслідки зрозумілі: домашня собака може стати порятунком".

Автори зазначають, що це можна пояснити рівнями соціальної взаємодії, які ми маємо з цими двома видами. Собаки, як правило, набагато більш вимогливі до соціальної уваги, ніж коти, і краще реагують на соціальну взаємодію. Вони також зазвичай заохочують своїх власників виходити і гуляти з ними, і такі прогулянки можуть передбачати спілкування з сусідами, перехожими, дітьми та іншими, хто може зупинитися, щоб помилуватися або погладити собаку.

"Турбота про собаку може дати людям похилого віку відчуття мети та відповідальності, що може призвести до зниження відчуття самотності. Крім того, є багато даних, які відзначають, що люди розмовляють зі своїми собаками так само, як ми могли б розмовляти з маленькою дитиною, і навіть якщо ці розмови односторонні, вони створюють відчуття значущої соціальної взаємодії", - йдеться у матеріалі.

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Також, за словами автора, собаки можуть надавати емоційну підтримку, пропонуючи товариство та прихильність без жодного осуду чи негативної реакції.

"Саме така поведінка призводить до того, що люди почуваються комфортно, менш ізольованими та самотніми, коли поруч собака. Зокрема, собаки, як правило, дивляться на когось, хто з ними розмовляє, і, здається, звертають увагу частіше, ніж коти. Це може бути причиною того, чому існує багато собак-терапевтів і мало офіційно визнаних котів-терапевтів", - резюмує експерт.

Останні новини про тварин

Коти можуть оплакувати смерть інших тварин - навіть собак. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Applied Animal Behaviour Science.

Зазначається, що коти важко засинали, відмовлялися від їжі або видавали нявкаючі звуки. Інші коти могли ставати більш нужденними поруч з тими, хто їх доглядав, або відмовлялися від своїх улюблених ігор.

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