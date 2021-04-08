Кулеба підкреслює, що робота проводиться не проти «малих підприємців», а великих мереж незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки.

Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з «коктейлем Молотова» та запискою з погрозами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови з питань здійснення самоврядних повноважень в Київській міській державній адміністрації Олексій Кулеба.

Він пов'язує цей інцидент із роботою по зачистці міста від незаконних МАФів.

«Як ви знаєте, ми наводимо у місті лад із тимчасовими спорудами. Планомірно проводимо зачистку міста від незаконних МАФів, виконали повний аудит ТС у столиці, зробили прозорим проведення торгів на пересувну торгівлю. Прибираються великі локації тимчасових споруд, що розміщені самовільно, без документів. Логічно, що нині ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету», - пояснив чиновник.

Кулеба підкреслює, що робота проводиться не проти «малих підприємців», а великих мереж незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки.

«На одному з фото - тричі судимий, «малий підприємець» з шестисотим мерседесом. У цей час він проколює шини комунальній техніці. Це відбулося 24 березня під час демонтажу тимчасових споруд на Троєщині. Це беззаперечний доказ того, що за назаконними МАФами стоять великі організовані угрупування», - підписав одне з фото чиновник КМДА.

Також він вимагає швидко розслідувати ситуацію із погрозами на адресу фахівців комунальних служб, які виконують доручення по демонтажах.

Нагадаємо, 24 березня у Києві на Троєщині бізнесмен заліз на дах МАФу, облився бензином і погрожував спалити себе.

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Автор: Денис Прядко