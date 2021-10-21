Констебль Курт, який приїхав до малюка, підтвердив, що у хлопчика "дійсно були класні іграшки".

В Новій Зеландії співробітниці служби екстреної допомоги зателефонував 4-річний хлопчик і попросив її оцінити свої іграшки.

Про це повідомляє CNN.

Служба виклала в Facebook милу розмову хлопчика з диспетчером, в якому дитина говорить про свої іграшки:

Хлопчик: Місіс поліцейська?

Диспетчер: Так, що сталося?

М: Ем-м, чи можу я щось вам сказати?

Д: Так, ти можеш мені щось сказати.

М: У мене є для вас іграшки!

Д: У тебе є для мене іграшки?

М: Приходьте і подивіться на них!

Потім телефон у малюка забрав дорослий, який запевнив диспетчера, що ніякої екстреної ситуації немає, він просто залишив дитину без нагляду.

У поліції моментально відреагували на дзвінок і вислали за адресою проживання малюка свого співробітника, щоб той оцінив його іграшки.

Констебль Курт, який приїхав до малюка, підтвердив, що у хлопчика "дійсно були класні іграшки".

"У нього також була хороша освітня бесіда з дитиною і її батьками про використання номера 111 тільки для екстрених випадків", - йдеться в повідомленні.

"Хоча ми не заохочуємо дітей дзвонити за номером 111, щоб показати нам свої іграшки, це було занадто мило, щоб не поділитися цим дзвінком", - додали співробітники поліції.

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Нагадаємо, американка поскаржилася в поліцію на занадто коротку стрижку свого 17-річного сина. За словами перукаря, до нього в барбершоп звернувся школяр з проханням зробити йому коротку стрижку "High and Tight". Хлопцеві нова зачіска сподобалася настільки, що він віддячив барбера щедрими чайовими.

Через 20 хвилин до барбершопу підійшла розлючена мати підлітка. Вона обурилася через коротку стрижку сина. Після нетривалої словесної перепалки з перукарем жінка зателефонувала до Служби порятунку 911.

Автор: Денис Прядко