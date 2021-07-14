Його затримали у березні цього року.

У Миколаєві судитимуть оперуповноваженого кримінальної поліції, який шантажував колегу інтимними фотографіями.

Про це повідомляють у прес-службі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, 37-річний поліцейський, дізнавшись приватну інформацію про одного зі своїх колег, вимагав від нього дві тисячі доларів за нерозголошення інформації керівництву та оточуючим.

"8 березня 2021 року протиправну діяльність поліцейського припинено відразу після отримання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 28 тисяч гривень на банківську карту", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Обід за розкладом": у США жінка заїхала в МакДональдз під час поліцейської погоніМиколаївською обласною прокуратурою затверджено обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції за фактом за вимагання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 189 КК України). Акт скеровано до суду.

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Автор: Людмила Жерновська