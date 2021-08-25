Те, як невідомий чоловік вправно і швидко дерся стіною багатоповерхівки, зафільмували перехожі.

У Луцьку чоловік заліз стіною на шостий поверх за менш як дві хвилини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Те, як невідомий чоловік вправно і швидко дерся стіною багатоповерхівки, зафільмували перехожі. За їхніми словами, на шостий поверх чоловікові вдалося дістатися менш як за дві хвилини. Потім він спокійно проліз у прочинене вікно.

Чому у помешкання залазив у такий спосіб - невідомо. Але під відео лучани озвучили кілька версій – і те, що він був напідпитку, і те, що так діставався до коханої.

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Автор: Денис Прядко