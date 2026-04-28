У Панамі вперше за 40 років зникла океанічна 'лінія життя': вчені б’ють на сполох

Науково спільноту лякає раптове зникнення критично важливого природного явища, що підтримувало життя в регіоні десятиліттями.

В акваторії Панами стався збій природних циклів, який шокував наукову спільноту. Про це повідомляє Science Daily.

Як зазначається у матеріалі, щороку з грудня по квітень сильні північні пасати запускали процес апвелінгу – підйому холодної, багатої на поживні речовини води з глибин океану.

Проте у 2025 році цей налагоджений механізм вперше за 40 років спостережень просто не спрацював. Дослідники Смітсонівського тропічного дослідницького інституту (STRI) зазначають, що причиною стали незвично слабкі вітри, що призвело до нагрівання прибережних вод та різкого зниження продуктивності океану.

Це явище має критичне значення для екосистеми, адже, як йдеться у дослідженні, воно "забезпечує високопродуктивне рибальство, допомагає захищати коралові рифи від теплового стресу та зберігає прохолоду води вздовж тихоокеанських пляжів Панами".

Науковці наголошують, що наслідки можуть бути відчутними для всього світу, адже тропічні зони апвелінгу залишаються одними з найменш досліджених.

Як зазначили автори дослідження у статті для журналу PNAS:

"Однак у 2025 році дослідники зафіксували явище, з яким ніколи не стикалися раніше. Вперше за весь час спостережень цей життєво важливий океанографічний процес так і не розпочався".

На їхню думку, інцидент вимагає термінового покращення моніторингу океану, оскільки подібні випадки можуть повторитися в інших частинах світу.

