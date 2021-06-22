Населенню, яке належить до групи ризику, рекомендують утриматися від перебування на вулиці, а якщо є нагальна потреба вийти, взяти із собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

У Києві зафіксували перевищення концентрацій пилу в повітрі через пилову бурю, яка спостерігається в Україні.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, посилаючись на результати моніторингу якості повітря за 22 червня на двох автоматизованих постах спостереження.

Так, зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10) на посту спостереження № 4 (вул. Вербицького, 26) у Дарницькому районі та посту № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі.

Райони з найбільшим забрудненням у Києві

У Києві відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,3 раза на проспекті Перемоги (район метро Святошин), площах Бессарабській і Перемоги, вулиці Каунаській;

оксиду вуглецю – у 1,1-2,5 раза на вулиці Семена Скляренка;

діоксиду азоту – у 4,5-5,1 раза – на площах Перемоги, Бессарабській, вулицях Каунаській, Семена Скляренка; у 3,5-3,9 раза – бульварі Лесі Українки, проспектах Перемоги та Оболонському, Деміївській площі, вулицях Олександра Довженка, Інженера Бородіна, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела); у 2,7-2,9 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду – у 3,0-3,2 раза – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Перемоги, вулиці Семена Скляренка; у 1,4-2,6 раза – на інших постах спостережень.

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У КМДА зазначили, що за даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій». Явище зачепило Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

Звертається увага, що шкідливі речовини накопичуються з більшою або меншою інтенсивністю в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. «Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднювальним речовинам підійматися вгору. За період із 14 до 22 червня, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура у Києві підвищилася з 18℃ до 25,2℃. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни», - йдеться у повідомленні.

Як захиститись від забрудненого повітря

За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти із собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

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Автор: Інна Андаліцька