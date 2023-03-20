Сірководень, що виділяється гниючими водоростями, токсичний і може викликати проблеми з диханням.

Гігантський згусток морських водоростей, що вдвічі перевищує ширину континентальної частини Сполучених Штатів Америки, прямує до берегів Флориди та інших берегових ліній по всій Мексиканській затоці.

Через це може постраждати туристичний бізнес усього Карибського регіону. Про це пише CNN.

Саргассум (або "морський виноград") - особливий різновид морських водоростей - уже давно цвіте на великих площах в Атлантичному океані і вчені відстежують його масивні скупчення з 2011 року. Але цвітіння цього року може бути наймасштабнішим за всю історію, загалом охопивши понад 8047 кілометрів від берегів Африки до Мексиканської затоки.

"Цього року цвітіння саргасума почало формуватися рано і подвоїлося в розмірі в період з грудня по січень. У січні маса була більшою, ніж будь-коли з тих пір, як з'явився цей новий регіон зростання саргасума в 2011 році", - сказав доктор Браян Лапойнт, дослідник із Океанографічного інституту відділення Харбор-Бранч при Атлантичному університеті Флориди.

Переміщаючись на Захід, згусток пройде через Карибське море і підніметься в Мексиканську затоку. Очікується, що водорості з'являться на пляжах Флориди приблизно в липні, сказав Лапойнт.

"Це абсолютно новий океанографічний феномен, який створює таку проблему - дійсно катастрофічну проблему - для туризму в Карибському регіоні", - сказав Лапойнт.

Що таке саргасум і як він впливає на життя в океані

Саргасум - це загальний термін, який можна використовувати для позначення понад 300 видів бурих водоростей, хоча Sargassum natans і Sargassum fluitans - два види, які найчастіше зустрічаються в Атлантиці.

Дрейфуючи в морі, водорості можуть принести користь океанському життю.

"Це плавуче середовище існування забезпечує їжу та захист для риб, ссавців, морських птахів, крабів тощо. Воно служить важливим середовищем існування для морських черепах, що знаходяться під загрозою зникнення, і місцем нагулу для різних комерційно важливих риб, таких як махі-махі, каранкси і амберджеки", - повідомляє спільний проект різних дослідницьких інститутів Sargassum Information Hub.

Проблеми із саргасумом виникають, коли він потрапляє на пляжі, накопичуючись і виділяючи сірководень в процесі гниття. Саргасум також може швидко перетворитися з надбання на загрозу життю в океані.

"Він надходить у таких великих кількостях, що фактично висмоктує кисень із води і створює те, що ми називаємо мертвими зонами. Зазвичай це місця проживання рибних розплідників... І як тільки вони позбавляються кисню, ми втрачаємо це середовище проживання", - сказав Браян Лапойнт.

Експерт додає, що саргасум також може бути небезпечним для людини. Сірководень, що виділяється гниючими водоростями, токсичний і може викликати проблеми з диханням. Морські водорості також містять миш'як, що робить їх небезпечними при ковтанні або використанні в якості добрив.

Чому виникає проблема саргасума

Так само, як рослини та сільськогосподарські культури на землі, поширення морських водоростей може змінюватися з року в рік залежно від екологічних факторів, на які впливають зміни в поживних речовинах, опади та вітрові умови, говорить доктор Густаво Хорхе Гоні, океанограф Атлантичної океанографічної та метеорологічної лабораторії Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Морські течії також впливають на зростання саргасума і на його накопичення, додав Хорхе Гоні.

Фосфор і азот у морі можуть служити кормом для водоростей. За даними агентства з охорони навколишнього середовища США, ці елементи можуть потрапляти в океан із річок, які отримують концентрацію фосфору та азоту в результаті діяльності людини, такої як сільське господарство та видобуток викопного палива.

На даний момент дослідники шукають способи запобігти впливу морських водоростей на пляжі, можливо, опускаючи їх на дно океану або збираючи для використання в комерційних продуктах, таких як мило, сказав Гоні.

Експрет попередив, що дослідження цих скупчень саргасуму є новими, і цілком імовірно, що розуміння вченими того, як ростуть водорості, із часом зміниться.

За словами Лапойнта, якщо саргасум не очищати з пляжів або використовувати в якості добрива, миш'як з його плоті може потрапити в ґрунтові води, що може бути небезпечним для здоров'я людини.

Надмірна кількість гниючого саргасуму також може сприяти росту фекальних бактерій.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що особливо небезпечний токсин ціанобактерій знаходиться не тільки у воді, але й у деяких випадках у повітрі. Токсин ATX може спричинити втрату координації, параліч або навіть смерть. Він продукується цвітінням шкідливих водоростей, що масово поширилися в озерах і ставках через глобальне потепління.

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