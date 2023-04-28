Двох відповідальних працівників підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами.

В Україні вперше за часи відновлення Незалежності скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду. Мова йде про забруднення річки неочищеними скидами з підприємства.

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, звинувачення за статтею 441 Кримінального кодексу пред'явлені двом особам приватного підприємства в Хмельницькій області, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

Місцеві жителі скаржилися через масову загибель рослин і тварин у річці, яка є притокою ріки Случ, і знаходиться в межах Хмельницької та Житомирської областей.

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"Слідством встановлено, що начальник і майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин. У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що ції дії призвели до знищення живих організмів у річці на ділянці близько 4 кілометрів від місця скиду забруднених вод.

"На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудні". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора та фауна. Зруйновано гідроекосистему", - додали в Офісі генпрокурора.

Забруднення річок Случ і Хомора - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році голови Житомирської та Хмельницької областей вирішили, що для боротьби із забрудненням річок Случ і Хомора директор Понінківської картонно-паперової фабрики має невідкладно реконструювати очисні споруди.

Ситуацію на певний час вдалося стабілізувати, утім, у 2019 році в Житомирській області знову фіксувалися масові випадки мору риби в річках. Зокрема, в ніч на 12 квітня того року на Житомирщині в межах міста Баранівка у річці Случ загинуло понад 25 тисяч екземплярів риби. За результатами попередніх аналізів, фахівці встановили, що річка Хомора періодично забруднюється стоками зі сторони Хмельницької області.

У липні 2019 року Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області та ухвалив рішення зупинити виробництво ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика Україна" (Хмельницька область), наслідком якого є скидання зворотних вод із забруднюючими речовинами у річки.

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