Зазначається, що скарга до СОТ не покращує клімат у відносинах.

Влада Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини закликала Україну відкликати свою скаргу, яку Київ направив до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт аграрної продукції. Представники цих країн вважають, що такий крок поліпшить атмосферу у відносинах.

"З великим подивом і занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення", - цитує заступника міністра сільського господарства Польщі Рішарда Бартосік видання RMF 24.

За його словами, глава українського Міністерства сільського господарства Микола Сольський не відповів на питання про відкликання скарги в ході переговорів в місті Зноймо в Чехії.

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"Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це б поліпшило клімат, і ми б уникли багатомісячних розглядів", - вказав польський чиновник.

При цьому він заявив, що Вишеградська четвірка не може погодитися, щоб Україна видавала власні ліцензії.

"Ми не можемо погодитися на це, тому що ми вважаємо, що ми повинні бути тими, хто видає ліцензії на те, щоб приймати або не приймати зерно. Ми вважаємо, що така позиція може призвести до неконтрольованого потоку зерна в нашу країну", - вважає Бартосік.

Крім того, він вказав, що на користь ембарго говорять "обсяги транзиту, які збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, тому незрозуміло, чому ЄС не продовжив своє обмеження". Також він нагадав, що українське зерно має йти в пункти призначення, а не осідати в транзитних країнах.

Заборона на українське зерно - чому Україна поскаржилася до СОТ

Навесні 2023 року країни-сусіди України в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна. Нібито воно осідає на території цих країн, що негативно впливає на місцевих фемерів.

У вересні Європейська комісія скасувала обмеження на ввезення українського зерна, але Словаччина, Польща та Угорщина ввели національні заборони.

18 вересня Україна подала позов до Світової організації торгівлі щодо країн, які ввели "зернові" заборони.

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