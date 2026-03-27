Ціни на популярний літній овоч б'ють рекорди: скільки зараз коштує кілограм

Не виключено, що ціни на томати будуть і далі зростати.

Ціни в Україні на помідори цього тижня знову зростають. Річ у тім, що попит на цей овоч все ще невисокий, а імпортери змушені скорочувати обсяги поставок через сезонний фактор.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що ціни на тепличні помідори знаходяться в діапазоні 140–160 грн/кг ($3,19–3,65/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Відзначається, що на сьогоднішній день вартість помідорів в Україні вже в середньому на 89% вища, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають подальшого зростання цін, якщо поставки турецьких томатів найближчим часом не стабілізуються.

Варто зазначити, що українські теплиці почнуть постачати продукцію не раніше середини квітня.

Ціни на помідори в Україні

У "Сільпо" ціни стартують від 100 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ томати можна купити за 189,89 грн/кг.

У той же час у Varus овоч продають по 185,90 грн/кг.

На ринку "Столичний" у Києві ціни на томати знаходяться в діапазоні 160-170 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Оптові ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень впали в середньому на 19%. Зараз овоч продають у діапазоні 3–8 грн/кг, що вже на 49% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року.

Також на очах дешевшає картопля через невисокий попит на тлі істотного збільшення пропозиції. Зараз овоч продають у діапазоні 5–11 грн/кг.

Вас також можуть зацікавити новини: