Ціни на сир здебільшого залишаються незмінними.

Сиророби в Центральній Україні та на Заході здатні забезпечити поточний попит на сир, оскільки він і так обмежений через виїзд споживачів з окупованих та прифронтових територій.

Про це повідомили експерти дослідницької компанії Infagro.

"Логістика сиру налагоджується, мережі частково відновили прямі поставки в магазини, попри непрацюючі ТРЦ в багатьох регіонах. Полиці працюючих магазинів вже майже звільнились від імпортного асортименту", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що відносно непоганими є продажі на Західній Україні, куди перемістились переселенці. Ціни на сир здебільшого залишаються незмінними.

Разом з тим, експорт сиру і сирних продуктів мізерний, обмежений поставками в Молдову. У будь-якому випадку експорт сиру в поточному місяці буде зовсім незначним.

"Щодо імпорту, то в лютому, попри високі ціни, імпорт сиру був ще достатньо значним. Було закуплено 3,6 тис. т сичужного сиру (в т.ч. 1,5 тис. т твердого/напівтвердого) і 600 т плавленого. Зараз більшість завезеного в лютому сиру або вже розпродана, або десь застрягла на розподільчих складах. Скоріш за все, з Європи повезуть сир як гуманітарну допомогу", - підкреслили експерти.

Як повідомляв УНІАН, Україна призупинила експорт низки соціально важливих продуктів: м'ясо, жито, овес, гречка, цукор, пшоно, харчова сіль. Ще на п'ять позицій дозвіл на експорт видаватиме Міністерство економіки.

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