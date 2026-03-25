Постачальник ООН купує вкрадене в Маріуполі зерно у російських виробників зброї, - ЗМІ

У митних деклараціях за період до початку 2026 року місцем походження товару прямо вказано виробничі потужності в захопленому Маріуполі.

Розкрито масштабну схему вивезення українського зерна через Маріуполь безпосередньо до великих іноземних переробників. Про це повідомляє видання "Слідства.Інфо" у своєму розслідуванні.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом 2023–2024 років російська компанія "Ника" вивезла з окупованого Маріуполя до Туреччини понад 54 тисячі тонн пшениці.

Власником цієї компанії є Роман Гуров, який одночасно керує оборонним підприємством "Робоавиа", яке виробляє ударні дрони "Сюрприз" та розвідники "Сарич" для армії РФ.

Відео дня

Як з’ясувалось, в офіційних митних документах посередником часто виступає фірма Global Commodities and Logistics Limited. Проте кінцевим отримувачем частини краденого вантажу стала турецька компанія Erisler. Це підприємство не лише забезпечує продуктами структури ООН, а й виробляє борошно та вермішель, які досі можна зустріти на полицях українських магазинів.

Особливо резонансним став факт залучення міжнародних експертів. Журналісти встановили, що якість однієї з партій пшениці, яку Erisler отримала у квітні 2024 року, перевіряло саме українське представництво компанії Cotecna в Одесі.

"Cotecna категорично заперечує будь-які звинувачення щодо надання послуг, пов'язаних із сільськогосподарськими товарами, експортованими з непідконтрольних уряду територій України, включаючи Маріуполь", – відповіли представники женевського офісу компанії у відповідь журналістам.

Керівниця українського Центру журналістських розслідувань Валентина Самар акцентує, що на окупованих територіях фактично відбувається грабунок. За її словами, загарбники змушують місцевих фермерів реєструватися в окупаційних адміністраціях, після чого просто відбирають майно під виглядом "націоналізації".

Експертка Центру "Миротворець" Катерина Яресько додає, що вивезення зерна через Маріуполь є прямим порушенням кордону. Судна спочатку заходять у російський порт Темрюк, де на крадене збіжжя оформлюють фальшиві документи, щоб приховати його справжнє походження перед іноземними покупцями.

Соняшникова олія та зернові залишаються основою експорту

Раніше УНІАН писав, що у 2025 році Європейський Союз залишався головним ринком збуту української агропродукції, але його частка в експорті дещо зменшилась через зміну торгових умов. Україна найбільше заробила на продажу соняшникової олії, кукурудзи та пшениці, також важливими були соєві боби й м’ясо птиці. Серед головних покупців продукції були Туреччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща, Єгипет та Саудівська Аравія.

Також значно зросли постачання товарів з доданою вартістю (готові харчові продукти, молочна переробка), частка яких у загальному агроекспорті сягнула майже 20 %.

