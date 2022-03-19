Заборона на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час діятиме до кінця війни / Фото УНІАН
Сьогодні, 19 березня, по всій території Львівської області ввели обмеження на продаж алкоголю.
Про це повідомив начальник Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.
Наказ забороняє продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) на території Львівської області щодня з 21.00 до 10.00.
Заборона на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у нічний час діятиме до кінця війни.
Заборона на продаж алкоголю:
1 березня в Києві ввели повну заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.