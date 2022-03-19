1 березня в Києві ввели повну заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Сьогодні, 19 березня, по всій території Львівської області ввели обмеження на продаж алкоголю.

Про це повідомив начальник Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

Наказ забороняє продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) на території Львівської області щодня з 21.00 до 10.00.

Заборона на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у нічний час діятиме до кінця війни.

Заборона на продаж алкоголю:

1 березня в Києві ввели повну заборону на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Війна проти України: