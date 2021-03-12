Законом передбачено моніторинг хвороб тварин.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеринарну медицину".

Читайте такожЛіван відкрив свій ринок для української молочної продукціїПро це повідомили в прес-службі голови держави.

Документ удосконалює законодавство України у сфері ветеринарної медицини, зокрема визначає основи діяльності у сфері охорони здоров'я і благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва і застосування ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів тваринного походження.

Закон передбачає ліцензування виробництва та імпорту ветеринарних лікарських засобів, а також державну реєстрацію виробництва ветеринарних лікарських засобів, їх обігу та застосування.

У документі також визначаються хвороби тварин, що підлягають повідомленню, і передбачений моніторинг хвороб тварин.

Крім того, закон визначає основні принципи забезпечення благополуччя тварин при утриманні та передбачає відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства Про ветеринарну медицину і благополуччя тварин.

Таким чином створюється комплексна і зручна в користуванні законодавча основа для ветеринарно-санітарних заходів, яка відповідає положенням Угоди про асоціацію з ЄС.

Впровадження цього закону сприятиме поліпшенню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації в Україні, підвищенню ефективності державного управління системою ветеринарної медицини, поліпшенню умов господарювання в галузі тваринництва, нарощуванню експорту живих тварин, продуктів тваринного походження та ветеринарних препаратів з України.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування і вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності. Також передбачаються пільгові та перехідні періоди з дня введення закону в дію.

Що цьому передувало

4 лютого Верховна Рада прийняла закон Про ветеринарну медицину і благополуччя тварин (№3318).

Закон, зокрема, передбачає врегулювання застосування протимікробних препаратів, що допоможе запобігти поширенню антибіотикорезистентності (неприйняття антибіотиків) серед тварин.

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Автор: УНІАН