Експерт також пояснила, якого кольору може бути натуральна варена ковбаса.

Купуючи дитячу варену ковбасу слід обирати ту, де виробники додатково вказують на пакуванні, що продукт рекомендований для дітей або дієтичного харчування.

Про це розповіла голова ГО "Споживча довіра" Олена Куликова, пише "Україна 24".

Вона не вважає, що більшість вареної ковбаси на прилавках непридатна до споживання. Утім додає, що далеко не кожна ковбаса, яка називається "дитячою", дійсно призначена для дітей.

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"Потрібно бути дуже уважним. Якщо йдеться про дитячу ковбасу, потрібно розуміти кілька моментів. Існує просто назва "дитяча" - так само як і "докторська", "вершкова", "молочна" ковбаса. Говорити про те, що ця ковбаса призначена для дитячого харчування, зовсім не варто. Інше питання, що є виробники, які крім усього іншого пишуть про те, що ковбаса рекомендована для харчування дітей і тих, кому рекомендований дієтичний стіл. Ось тоді тут все жорстко і суворо, тому що виробник бере на себе додаткові зобов'язання. Ані рослинного білку, ані крохмалю, ані сої в цій ковбасі бути не може", - розповіла Куликова.

За її словами, при складанні раціону дитини слід приділяти більше уваги натуральній продукції та менше напівфабрикатам.

"Варена ковбаса не може бути яскраво-рожевого кольору, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що варене м'ясо - дещо сірувате. Але в ковбасу завжди додається консервант нітрит натрію, він дозволяється. Він дає трохи рожевий колір, але при цьому він перешкоджає розвитку ботулізму в м'ясі. Цей консервант в допустимій нормі - це абсолютно нормально", - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на прилавках магазинів часто можна зустріти сирний продукт, який продають під виглядом справжнього сиру. За словами спеціаліста, загалом сирний продукт не є небезпечним, проте користі від нього теж організм не отримує.

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Автор: Олександр Топчій