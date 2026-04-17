В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм

Імпорт польських овочів тисне на ціни.

Вартість огірків в Україні, які пропонують тепличні комбінати, за тиждень впала в середньому на 21%. Зараз овоч продають в діапазоні 90-145 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що попит на ринку стабільний, але стриманий. Тож збільшення виробництва огірків українськими тепличними комбінатами вплинуло на надлишок пропозиції – а отже, і на зниження цін.

Крім збільшення залишків на складах великих тепличних господарств, ціни на огірки почали знижуватися і через польський імпорт. Багато українських постачальників сформували на минулому тижні значні запаси польського огірка, який зараз вимушені розпродавати по 70 грн/кг.

Попри стрімке здешевшання овочу, ціни на тепличні огірки в Україні в середньому на 15% вищі за аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок гладкий ваговий українського виробництва в Varus продають за 159,9 грн/кг.

Огірок український в Сільпо можуть віддати за 189 гривень за кілограм.

Тепличні огірки зі знижкою в АТБ коштують 149,89 грн/кг замість 159,89 грн/кг.

Традиційний "напарник" огірків – помідори – здорожчали на минулому тижні в середньому на 10%. Зараз ціна на цей овоч вища на 77%, ніж була рік тому.

У зв’язку зі скороченням запасів у сховищах минулорічного врожаю, в Україні почали дорожчати і овочі борщового набору. Так, білокачанна капуста здорожчала на 25%. Раніше зросли ціни і на моркву. Всі ці овочі за рік, навпаки, значно здешевшали.

