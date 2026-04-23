Справжні народні моделі: стало відомо, які авто українці найчастіше обладнують ГБО

У березні в Україні було зареєстровано 1060 інсталяцій ГБО, що свідчить про зростання порівняно з провальним лютим, коли цей показник становив 631 одиницю. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

На думку фахівців, цей сплеск можна розглядати як реакцію на подорожчання бензину та дизельного пального: автовласники намагалися "встигнути в останній момент", поки газ залишався відносно доступним.

Водночас, якщо порівняти з піковими значеннями минулого року (показники за липень становлять 1284 одиниці), загальна тенденція залишається низхідною.

Середній вік автомобілів, переобладнаних у першому кварталі 2026 року, становив 16 років. Це свідчить про те, що ГБО й надалі використовується як спосіб продовжити експлуатацію застарілого автопарку з високим рівнем споживання пального.

Якщо казати про моделі, то станом на перший квартал лідерство ділять між собою Skoda Octavia та Nissan Rogue (87 одиниць). Обидва автомобіля давно стали "народними", чому сприяє їхня відносно доступна ціна.

Загалом, як свідчить статистика, українці найчастіше встановлюють газобалонне обладнання на автомобілі з двигунами великого робочого об’єму, для яких інсталяція ГБО тривалий час залишалася єдиним способом зробити експлуатацію економічно доцільною.

Також в ТОП-10 представлені авто з простими атмосферними двигунами, які конструктивно добре адаптовані до роботи на газі, але через значний вік потребують зниження експлуатаційних витрат.

На думку фахівців, за ціни газу на рівні 49–50 грн/л вартість 100 км пробігу на автомобілях із ГБО перевищує витрати на аналогічну дистанцію для сучасних бензинових турбодвигунів і дизельних авто.

Експерти зазначають, що на початку 2026 року ринок ГБО перебував у стані, який можна охарактеризувати як "останній подих". Основною причиною падіння популярності стало зниження економічності.

Спеціалісти вважають, що у разі стабілізації цін на бензин, сегмент переобладнання може скоротитися ще більше, залишившись переважно у вузькій ніші комерційного транспорту та окремих моделей з великим робочим об’ємом двигуна.

У першому кварталі 2026 року в Україні було зареєстровано 9467 вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку серед цих авто становили бензинові моделі – 59%. Друге місце посіли електромобілі, на які припало 19% ринку.

Повідомлялося також, що у першому кварталі 2026 року в Україні було придбано 2608 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Частка електромобілів серед них становила 58%, тоді як у відповідний період минулого року вона досягала 83%.

