Він зазначив, що такі будинки споживають досить мало - близько 100 кВт.

В Україні будинки, які живляться від критичної інфраструктури, можливо відключати лише вручну.

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пояснив інтерв'ю LIGA.net, що для енергетиків це нерентабельно.

"Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це не вигідно економічно", – зазначив він.

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За оцінкою Геруса, такі будинки споживають мало – 100 кВт, тоді як наша генерація здатна виробляти до 15 ГВт.

"Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків що три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно", – сказав голова комітету.

Герус розповів, що траплялися випадки, коли в список критичної інфраструктури намагалися внести те, що нею не є. За його словами, це відповідальність голів обласних військово-цивільних адміністрацій і операторів обленерго.

Стан української енергетики

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України зазнала 13 ворожих ракетних атак та 15 хвиль атак БПЛА. Очікується, що найближчим часом ситуація з електроенергією в Україні може погіршитися, оскільки через погодні умови навантаження на енергосистему зросте.

У Yasno заявили, оскільки наступний тиждень буде холодним, відключення в столиці можуть стати тривалішими.

За даними Міненерего, кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з кінцем січня.

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