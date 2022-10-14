Саудівська Аравія та США все ще сперечаються через плани ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

Ціни на нафту стали рости після зниження протягом декількох днів. Цьому сприяло ослаблення долара США.

Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 94,86 доларів за барель, а ф'ючерси на WTI виросли на 0,35% до 89,42 доларів за барель. Відзначається, що обидва контракти за тиждень знизилися приблизно на 3%.

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"Ослаблення долара США і сильне відновлення ризикованих активів призвели до зростання цін на нафту", - заявила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Вона зазначила, що слабкий долар зазвичай робить товари такі як нафта, більш дешевими для користувачів інших валют.

Скорочення видобутку ОПЕК+ зможе підтримувати ціни на нафту разом з можливим відновленням попиту в Китаї на тлі очікуваних послаблень COVID-обмеження.

У той же час Саудівська Аравія та США сперечалися щодо зниження видобутку. Вашингтон просив відкласти це рішення, щоб не завдати шкоди економіці, але в Ер-Ріяд відкинула критики як "не засновану на фактах".

Ембарго на російську нафту - що відомо

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.В організацію входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан.

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди по забороні експортуціниці російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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