На даний момент рівень води досяг нижнього допустимого показника.

Обміління Дніпра в районі ДніпроГЕС досягло критичного рівня для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.

Як повідомляє "Укргідроенерго", для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м. На даний момент рівень води досяг нижнього допустимого показника.

"Середній рівень нижнього б'єфа біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до проходження опалювального сезону "Укргідроенерго" разом з проектним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність, щоб забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело до масштабної техногенної катастрофи.

Було підтоплено близько 80 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Водоканали в Нікополі та Марганці зупинили свою роботу.

Тоді ж з'явилася інформація про те, що ГЕС буде неможливо відновити.

Прямі збитки оцінили щонайменше у 2 млрд доларів. Приблизна сума завданих довкіллю збитків від підриву Росією дамби Каховської ГЕС становить близько 146 млрд грн.

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