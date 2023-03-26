Із серпня 2022 року до сьогодні з Франції до України надійшло 22 вантажі енергетичного обладнання.

Франція із серпня 2022 року до сьогодні доставила в Україну 22 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 183 тонни в якості гуманітарної допомоги.

Серед обладнання - генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз'єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

При цьому, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації "Електрики без кордонів".

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"Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ситуація в енергетиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через масовані ракетні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі, які почалися в жовтні 2022 року, в Україні склалася критична ситуація з генерацією і розподілом електроенергії. Утім, станом на другу половину березня 2023 року Україна має потрібні обсяги потужності для забезпечення споживачів електроенергією. Хоча, в окремих областях можливе відключення електроенергії.

Пережити енергетичну кризу нашій державі та полегшити ситуацію з енергозабезпеченням допомагали інші країни, постачаючи необхідне обладнання.

Зокрема, у листопаді 17 країн Євросоюзу надали допомогу енергетичному сектору України, об’єкти якого зазнали значних руйнувань внаслідок ракетних атак російських загарбників. Вони надіслали 500 електрогенераторів через механізм цивільного захисту ЄС.

Азербайджан також відправив Україні енергетичне обладнання в якості гуманітарної допомоги. Перша партія вантажу включала 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. А від Німеччини з липня 2022 року до лютого 2023 року Україна отримала 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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