'Кешбек на пальне' - це не соціально орієнтована програма, - експерт

Автовласники, у яких великі авто з великим об'ємом двигуна, отримають більше грошей, ніж власники малолітражок.

Урядова програма "Кешбек на пальне" не є соціально орієнтованою програмою. Про це сказав в етері Київ24 економіст і заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Він зазначив, що автовласники, у яких більші автівки з великим об'ємом двигуна, дійсно отримають більше коштів, ніж люди з меншими авто:

"Це означатиме, що ті, хто більше потерпають від здорожчання пального, матимуть меншу компенсацію за це".

Експерт також звернув увагу, що кошти з програми "Національний кешбек" не будуть використовуватися за цільовим призначенням, оскільки програма має підтримати саме українських виробників.

"Кешбек на пальне": що відомо

Як писав УНІАН, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала запуск нової програми. Зокрема, з 1 травня держава компенсуватиме громадянам від 5 до 15 відсотків вартості пального, в залежності від типу – газ, бензин чи дизель.

Новина спричинила хвилю обурення серед громадськості та експертів.

Сьогодні представник пресслужби Кабміну Іван Пальчевський сказав, що урядову програму "Кешбек на пальне" планують обмежити. За місяць особа зможе отримати за нею не більше тисячі гривень.

