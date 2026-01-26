Люди мерзнуть, але не здаються: РФ занурила Україну в темряву і холод, але не зламала її, - WSJ

Українці демонструють стійкість і вміння обходитися підручними засобами.

Росія намагається занурити Україну в темряву і холод, атакуючи об'єкти енергетики, внаслідок чого мільйони людей залишаються без електрики більшу частину дня, а в тисячах будинків опалення ледь працює. Ситуація особливо гостра в Києві.

Однак, як пише The Wall Street Journal, результатом не став той соціальний колапс, до якого прагнула Росія, атакуючи цивільну інфраструктуру. Натомість українці демонструють стійкість і вміння обходитися тим, що дозволяє їм протистояти спробам Москви придушити їхній опір.

Як розповіла мешканка однієї з постраждалих багатоповерхівок Дарина Прокопенко, вона вмикає всі конфорки на газовій плиті, щоб забезпечити виживання своєї сім'ї - це навряд чи безпечно, але вкрай необхідно, сказала вона.

Непередбачуваність відключень електроенергії тепер керує її розпорядком дня. Коли вона рано вранці дивиться на телефон, її погляд відразу ж спрямовується на значок Wi-Fi. Якщо він увімкнений, вона поспішає зарядити всі портативні зарядні пристрої, ноутбук і лампу, оскільки електрика може відключитися в будь-яку хвилину.

"Коли вмикається світло, я отримую приплив енергії... І сили – потрібно прибирати безлад тут, мити посуд там", – сказала вона.

Автомобілі служать одночасно зарядними станціями і морозильними камерами, в багажниках яких зберігаються заморожені пельмені та інші продукти. Різдвяні ялинки, все ще прикрашені гірляндами, освітлюють квартири під час відключень електроенергії. Діти на канікулах заряджають пристрої в державних "пунктах невразливості", які забезпечують тепло і електрику.

Ще одна мешканка Києва, Анастасія Самохвал, каже, що зараз електроенергії вистачає тільки на найнеобхідніше.

"Так темно, що читати неможливо, і немає світла, щоб довго сидіти з телефоном, бо потім доводиться спускатися вниз, щоб його зарядити", – сказала вона. "Єдина розвага – це приготування їжі, бо я готую і одночасно зігріваюся".

Щоб мити посуд, Самохвал використовує пораду, яку побачила в інтернеті: одягає зимові рукавички під гумові, щоб мити тарілки в холодній воді.

Техніки працюють по 12 годин на добу, щоб відновити електропостачання. Вадим Булак, співробітник ДТЕК, розповів, що минулого тижня він і його колеги відновили електропостачання в будівлі, яка залишалася без світла 10 днів.

"Вони практично молилися за нас", – сказав він, згадуючи, як мешканці приносили чай і цукерки, щоб подякувати його команді.

Ситуація в енергетиці

В ніч на 24 січня росіяни завдали удару по Києву ракетами і дронами. В результаті пошкоджень критичної інфраструктури в столиці без теплопостачання знову опинилися майже 6 тис. будинків. Більшість з них вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 і 20 січня.

Зараз у Києві без тепла залишаються ще понад тисяча багатоповерхівок. Як прогнозують експерти, енергетикам знадобиться не менше тижня, щоб перевести Київ на прогнозовані графіки відключень світла.

