Вперше з початку війни в Ірані європейське судно пройшло Ормузькою протокою, – Bloomberg

Контейнеровоз не приховував своє місцезнаходження.

Контейнеровоз, що належить Франції, перетнув Ормузьку протоку. Це, найімовірніше, перший відомий випадок проходження європейського судна з того часу, як війна практично закрила цей важливий водний шлях, пише Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, у четвер, 2 квітня, вдень за місцевим часом судно CMA CGM Kribi вирушило з вод поблизу Дубая в напрямку Ірану, сигналізуючи, що його власник – французька компанія. Воно трималося близько до іранського узбережжя, рухаючись каналом між островами Кешм і Ларак, відкрито транслюючи своє місцезнаходження. У п’ятницю, 3 квітня, вранці воно повідомило, що перебуває поблизу Маската. Двоє осіб, обізнаних із ситуацією, також підтвердили, що судно перетнуло протоку.

Іран посилив контроль над Ормузом після того, як 28 лютого США та Ізраїль атакували країну, скоротивши судноплавство до мінімуму через протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини поставок світової нафти та скрапленого природного газу.

Тегеран дозволив деяким суднам з дружніх країн пройти за заздалегідь затвердженим маршрутом, погрожуючи при цьому атакувати судна, пов'язані зі США або Ізраїлем. Союзники США, зокрема Франція, роблять перші дипломатичні кроки для пом'якшення кризи, але поки що про прогрес не повідомляється.

Судно під прапором Мальти є власністю CMA CGM SA, третьої за величиною контейнерної компанії світу, контрольний пакет акцій якої належить сім'ї мільярдерів Сааде. Засновник іммігрував до Франції з Лівану і заснував компанію в 1978 році в Марселі, маючи в своєму розпорядженні одне орендоване судно.

CMA CGM Kribi має місткість 5 000 умовних одиниць TEU (умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів (контейнеровозів, залізничних вагонів) та контейнерних терміналів), а показники осадки свідчать про те, що судно завантажене. Контейнеровоз менший за судна китайської державної компанії Cosco Shipping Corp., які нещодавно вийшли з Перської затоки через Ормуз. Обидві компанії - ключові члени альянсу контейнерних перевезень – угоди, що дозволяє їм спільно використовувати маршрути та простір на суднах.

Блокування Ормузької протоки – останні новини

Напередодні Велика Британія ініціювала масштабні міжнародні переговори за участю 35 країн щодо розблокування Ормузької протоки дипломатичним шляхом.

У Франції, якій належить CMA CGM Kribi, вже на початку квітня сотні АЗС залишилися без пального через блокування Ормузу. Місцевий уряд пообіцяв фінансово підтримати найбільш вразливі галузі.

